Алматы. 30 июня. КазТАГ – Казахстан и Россия провели переговоры по введенным запретам из-за птичьего гриппа, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«Переговоры Россельхознадзора и представителей министерства сельского хозяйства РК состоялись 29 июня в формате видеоконференции. Стороны обсудили введенные запреты на поставки животноводческой продукции и возникшие в ходе проведения расследований рабочие вопросы», — говорится в сообщении в субботу.

Отмечается, что стороны рассмотрели вопросы поддержания эпизоотического благополучия двух стран.

«По окончании переговоров стороны договорились взаимно предоставить необходимую документацию и после проведения полного анализа ситуации провести дополнительные переговоры», — добавили в Россельхознадзоре.

Напомним, 20 июня МИА КазТАГ сообщало о том, что в Большеглушицком районе Самарской области и Колышлейском районе Пензенской области зафиксированы случаи падежа домашней птицы, содержавшейся в личных подсобных хозяйствах. Также в Колышлейском районе Пензенской области были зафиксированы случаи падежа индейки, содержавшейся в ООО «ПензаМолИнвест» на площадке доращивания и откорма. Лабораторно было подтверждено, что выделен генетический материал вируса гриппа птиц.

25 июня Казахстан запретил ввоз продукции 36 российских птицефабрик из-за птичьего гриппа. Также были запрещены к ввозу на территорию РК корма и кормовые добавки для птиц, не прошедших тепловую обработку, охотничьи трофеи, не прошедшие таксидермическую обработку, а также бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц из Пензенской, Курской и Саратовской областей РФ.

В тот же день Россельхознадзор распространил сообщение, в котором говорилось, что зарегистрированный на территории РФ вирус гриппа птиц не представляет угрозы для жизни человека и заболеванию подвержено исключительно птицепоголовье. В ведомстве заверили, что «очаги локализованы и проводятся все меры по предотвращению распространения вируса». Тогда же в Россельхознадзоре заявили, что Россия ожидает корректировок введенных Казахстаном ограничений из-за птичьего гриппа уже на следующей неделе, а также анонсировали переговоры, о которых сказано выше.