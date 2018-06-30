Астана. 30 июня. КазТАГ – Казахстанские моряки провели корабельно-боевые учения на Каспийском море, сообщает пресс-служба министерства обороны РК.

«Группа кораблей военно-морских сил (ВМС) Казахстана в составе ракетно-артиллерийских кораблей «Казахстан» и «Орал» совершили поход по акватории казахстанского сектора Каспийского моря. Поход состоялся в соответствии с планом подготовки ВМС на 2018 год с целью изучения театра плавания (района плавания). Перед выходом в море ракетно-артиллерийские корабли прошли непосредственную подготовку. В ходе похода экипажи кораблей отработали корабельно-боевые учения в составе тактических групп, изучили театр плавания», — сообщили в минобороны в субботу.

Как отметил командир войсковой части 21814 Дастан Калиев, «подобные походы позволяют личному составу приобрести практические и теоретические навыки, повышают уровень боевой подготовки плавсостава ВМС».

«В ходе похода экипажи кораблей показали организованность и слаженность действий, высокие навыки управления, навигации, что явилось результатом успешного выполнения поставленных перед ними задач», — добавил Д. Калиев.