Алматы. 30 июня. КазТАГ – Россия готова подписать конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, сообщается в распоряжении президента РФ Владимира Путина «О подписании конвенции о правовом статусе Каспийского моря».

«Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Разрешить МИДу России в ходе переговоров о подписании указанной конвенции вносить в ее проект, одобренный правительством Российской Федерации, изменения, не имеющие принципиального характера. Считать целесообразным осуществить подписание конвенции, предусмотренной настоящим распоряжением, на высшем уровне», — говорится в представленном в субботу документе, подписанном В. Путиным.

Напомним, проект конвенции о правовом статусе Каспийского моря был одобрен на заседании специальной рабочей группы (СРГ), которое проходило 21-24 мая в Астане. Тогда же был согласован и проект соглашения о предотвращении инцидентов на Каспийском море. Как сообщало 19 июня МИА КазТАГ, депозитарием данного соглашения выступит Казахстан.

22 июня стало известно о том, что в рамках конвенции о правовом статусе Каспийского моря Казахстан, Россия, Азербайджан, Иран и Туркменистан договорились о невозможности присутствия на Каспии вооруженных сил других государств.