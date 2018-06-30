Астана. 30 июня. КазТАГ – Уголовное дело по факту распространения ложных сведений о менингите расследуют в Алматы, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел РК в ответ на официальный запрос МИА КазТАГ.

«Факт распространения заведомо ложной информации о вспышке заболевания менингококковой инфекцией в Казахстане зарегистрирован в ЕРДР (едином реестре досудебных расследований) ДВД Алматы по п. 3 ч. 2 ст. 274 (распространение заведомо ложной информации с использованием информационно-коммуникационных сетей) УК РК, по которому начато досудебное расследование», — сообщил в субботу заместитель директора департамента государственного языка и информации МВД РК Олег Иващенко, отвечая на запрос агентства.

Напомним, вспышка менингита в ряде южных регионов страны, в том числе и в Алматы была зафиксирована в последней декаде мая и в первой декаде июня. По последним данным министерства здравоохранения РК, с начала 2018 года в Казахстане зарегистрировано 63 подтвержденных случая менингококковой инфекции, из них на стационарном лечении находятся 2 человека, выписано 48 человек, с летальным исходом 13 случаев: г. Алматы – 6 случаев, в Алматинской области – 3 случая, Южно-Казахстанской – 3 случая и Кызылординской – 1 случай.