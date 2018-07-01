Алматы. 1 июля. КазТАГ – Национальный день домбры впервые празднуют казахстанцы, передает корреспондент агентства.

«Определить первое воскресенье июля Национальным днем домбры», — говорится в указе президента РК Нурсултана Назарбаева.

В этот день во всех регионах страны пройдут торжественные мероприятия, посвященные традиционному казахскому инструменту, а с наибольшим размахом праздник планируют отметить в Астане, Алматы и Шымкенте.

В Алматы праздничные мероприятия стартуют в 11.00 и продлятся до 22.00. Они будут проходить на улицах Панфилова, Жібек жолы и в музее народных музыкальных инструментов им. Ыхласа. На ул. Жібек жолы в 12.00 будет организован флешмоб домбристов из 500 человек, которые сыграют кюи «Балбырауын» и «Адай» Курмангазы, «Ата толғауы» Нургисы Тлендиева и другие. Кроме того, здесь же пройдет концерт фольклорно-этнографического ансамбля «Сазген сазы» и исполнителей традиционной музыки под открытым небом. Также на праздничных площадках города пройдут мастер-классы по изготовлению и обучению игры на домбре, ярмарка национально-прикладного искусства, фотовыставка исполнителей традиционной музыки, конкурсы по игре на домбре, музыкальные викторины и концерты домбристов кюевых произведений, а также множество других мероприятий.

В Шымкенте также пройдет праздничный концерт, который начнется в 10.00 в дендропарке. Вечером в областном центре обычаев и обрядов гостей и жителей города ждет шоу-программа под названием «Домбыра думан».

В Астане основные празднества пройдут на площади у монумента «Қазақ Елі», где будут организованы народные гуляния – всех желающих ждут юрты и музей казахских национальных музыкальных инструментов, где главная роль будет отведена домбре. В музее будут выставлены инструменты, на которых играли великие личности, музыканты, такие как Курмангазы, Дина Нурпеисова, Ахмет Жубанов и другие. Также состоится концерт «Домбыра – асыл мұра», где выступят тысячи музыкантов-домбристов со всей страны. Зрителей ждет выступление таких именитых артистов и домбристов, как Айгүл Үлкенбаева, Нұржан Тәжікенов, Асылбек Енсепов, трио «Арт Домбыра», Бекболат Тлеухан, МузАрт, Секен Тұрысбек и другие. Вместе с ними на сцену выйдут коллективы Казахского государственного оркестра национальных инструментов им. Құрманғазы, фольклорно-этнографического оркестра национальных инструментов «Отырар Сазы», оркестра национальных инструментов Государственной академической филармонии Астаны, академического оркестра народных инструментов им. Таттимбета, а также оркестра народных казахских инструментов Актау. Власти города отмечают, что выступить на сцене и продемонстрировать свои умения игры на домбре сможет каждый желающий, кто прошел онлайн-регистрацию и умеет наизусть исполнять 5 кюев – «Көңіл ашар», «Адай», «Балбырауын», «Ерке Сылқым», «Сарыарқа». Ранее сообщалось, что для участия концерте в честь в празднования Национального дня домбры в Астане уже зарегистрировались более 1,3 тыс. участников.

Домбра – струнный щипковый музыкальный инструмент, который является неотъемлемой частью культуры казахского народа. По археологическим данным, прообраз домбры, приближенный к тому инструменту, что известен сейчас, появился еще 4 тыс. лет назад, возраст находок сакской эпохи, свидетельствующих о том, что предки казахов играли на домбре, составляет более 2 тысячелетий.

Напомним, указ президента РК Н. Назарбаева о праздновании ежегодно в первое воскресенье июля Национального дня домбры был подписан 13 июня.