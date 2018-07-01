С Национальным днем домбры поздравил казахстанцев Назарбаев

Астана. 1 июня. КазТАГ – Президент РК Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры, передает корреспондент агентства.

«Сегодня мы впервые отмечаем Национальный день домбры – инструмента, олицетворяющего собой дух, характер и историю казахской нации. У каждого народа, у каждой нации есть любимые инструменты, мы это хорошо знаем. Но таким древним на всю великую степь, объединяющим всех тюркоязычных, и не только, народов является наша домбра. Домбра с незапамятных времен сопровождает нас в моменты радости, триумфа и побед, через звуки струн и мелодии кюев, из поколения в поколение передаются наши культурные ценности, традиции, героические сказания. Символично, что Национальный день домбры получает свое рождение в Астане – в сердце независимого Казахстана», — сказал Н. Назарбаев в своей поздравительной речи в воскресенье.

Напомним, 13 июня Н. Назарбаев подписал указ, согласно которому в первое воскресенье июля будет отмечаться Национальный день домбры. Этот день учрежден «в целях дальнейшей консолидации общества вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры и идентичности».

Как сообщалось ранее, 1 июля праздничные мероприятия проходят во всех регионах Казахстана, а с наибольшим размахом Национальный день домбры отмечают в Астане, Алматы и Шымкенте.