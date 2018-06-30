Совместно бороться с угрожающими Земле космическими объектами призывает ООН

Алматы. 30 июня. КазТАГ – Совместно бороться с угрожающими Земле космическими объектами призывает Организация объединенных наций, сообщает пресс-служба ООН.

«30 июня в ООН отмечают Международный день астероида – именно в этот день ровно 110 лет назад в Сибири упал Тунгусский метеорит, произведя мощнейший взрыв. Подобные объекты, сближающиеся с Землей, представляют собой катастрофическую угрозу для нашей планеты. Решение генеральной ассамблеи учредить специальный день было вызвано необходимостью распространять информацию об опасности, связанной с астероидами. (…) В управлении ООН по вопросам космического пространства уже давно ведут работу над изучением таких объектов и считают, что связанная с ними угроза носит глобальный характер. Поэтому и реагировать на нее нужно сообща: выявлять потенциально опасные объекты и планировать соответствующие ответные действия», — говорится в сообщении в субботу.

Как отметили в ООН, так называемый Тунгусский феномен над Сибирью был не единственным, хотя и крупнейшим примером столкновения с Землей – вторым по мощности в организации назвали Челябинский феномен, когда 15 февраля 2013 года в атмосферу Земли на скорости в 18,6 км в секунду вошел большой суперболид и разрушился в небе над Челябинском.

«По оценкам американского космического агентства НАСА, его диаметр составлял 18 м, а масса – 11 тыс. тонн. Объем энергии, выделенный в результате взрыва, оценивается в 440 килотонн в тротиловом эквиваленте. Последний подобный случай произошел 21 июня – на границе Тульской и Липецкой областей взорвался метеорит. По данным НАСА, на сегодняшний день обнаружено более 16 тыс. объектов, сближающихся с Землей», — добавили в организации.

В пресс-службе напомнили, что на основе рекомендаций межправительственного комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, в 2014 году были созданы международная сеть оповещения об астероидах и консультативная группа по планированию космических миссий.

«Цель первой – помочь государствам обмениваться информацией и оказывать им поддержку в области прогнозирования и смягчения последствий возможного столкновения с астероидами. Консультативная группа по планированию космических миссий объединяет космические агентства разных стран, которые работает над технологиями, способными изменить траекторию объектов, приближающихся к Земле», — сказано в сообщении.