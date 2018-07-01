Астана. 1 июня. КазТАГ – Президент РК Нурсултан Назарбаев посетил реконструированный Алматинской областью к 20-летию Астаны парк «Жетысу», сообщает пресс-служба главы государства.

«В ходе ознакомления с новыми объектами города глава государства побывал в парке «Жетысу», реконструированном Алматинской областью к 20-летию столицы. Аким Алматинской области Амандык Баталов рассказал Н. Назарбаеву, что в парке собраны все достопримечательности возглавляемого им региона: входная группа из семи арок, олицетворяющая Семиречье, главная аллея с фонтанами, площадь «Апорт» с имитирующими горы холмами и беседками-юртами, площадь «Тенгри» с детскими игровыми площадками для разных возрастов, ясеневая аллея, камни с петроглифами Тамгалы Тас, а также Чарынский каньон», — сообщили в Акорде в воскресенье.

Отмечается, что на импровизированной сцене перед президентом и зрителями выступили ведущие артисты и представители этнокультурных центров Алматинской области. Выступая перед собравшимися глава государства отметил, что Алматинская область преподнесла к юбилею Астаны замечательный подарок – парк, который, несомненно, станет любимым местом отдыха всех жителей столицы.

«Все области сейчас помогают и оказывают поддержку, потому что Астана – это творение всего Казахстана. В ее строительстве принимали участие все регионы, и сегодня здесь проживают люди со всех областей. Мы вместе сотворили чудо в XXI веке. В истории человечества такие города никогда не строились за 20 лет. А мы сделали!» — сказал Н. Назарбаев.

Как добавили в Акорде, в завершение выступления президент поблагодарил руководство области и строителей, а также поздравил всех присутствующих с наступающим Днем столицы и пожелал мира, добра и процветания.

«Кроме того, глава государства осмотрел парк «Жеруик», находящийся в Алматинском районе города, где ему было показано первое дерево, посаженное им здесь 19 лет назад», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Н. Назарбаев посетил реконструированный Мангистауской областью в подарок Астане Дом дружбы.