Астана строилась и строится всем Казахстаном – Назарбаев

Астана. 2 июля. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил в Астане аллею «Ұлытау» и монумент «Қазақ еліне мың алғыс», сообщает пресс-служба главы государства.

«Осмотрев новую аллею на левобережье столицы, глава государства побеседовал с представителями этнокультурных объединений Карагандинской области, собравшимися перед монументом «Қазақ еліне мың алғыс», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в понедельник.

Глава государства отметил важность сохранения в памяти народа воспоминаний о трудных страницах в истории Казахстана.

«Все, что мы сегодня видим в столице, было достигнуто за эти 20 лет. Астана строилась и строится всем Казахстаном, иначе не могло и быть. Поэтому мы отмечаем этот юбилей широко, с участием всех областей. Я хочу, чтобы все, кто живет в нашем государстве, чувствовали себя комфортно, чтобы всем здесь было хорошо», — подчеркнул Н. Назарбаев.

Президент Казахстана подчеркнул особую значимость единства народа в деле дальнейшего продвижения страны.

«Нам нужно беречь дружбу и взаимное уважение. Я выступаю за то, чтобы все оставались в Казахстане, жили, работали и развивались. Самое главное – сохранить добрые отношения», — отметил Н. Назарбаев.