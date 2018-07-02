Газ подорожал в ЗКО

Уральск. 2 июля. КазТАГ – Газ подорожал в Западно-Казахстанской области, передает корреспондент агентства.

«31 мая мы обратились в комитет по регулированию естественных монополий с уведомлением о предстоящем повышении конечной цены реализации газа в ЗКО в связи с предстоящим изменением оптовых цен и увеличением затрат на реализацию газа. С 1 июля нам утвердили тариф на уровне Т17,87 за кубометр с учетом НДС», — сообщили в областном филиале АО «КазТрансГаз Аймак».

При этом, подорожание оказалось незначительным – тариф составлял Т17,81, то есть цена за 1 кубометр выросла на Т0,06.

Напомним, ранее на общественных слушаниях газовики просили повысить тариф на 7,3%.

«Нынешняя цена с учетом тарифа на транспортировку по распределительным трубопроводам составляет Т17 812 за 1 тыс. кубометров с учетом НДС. Основными составляющими отпускной цены на газ являются оптовая цена, тариф на транспортировку газа, а также затраты на реализацию газа. Учитывая, что увеличились оптовые цены на газ и затраты на реализацию газа, кроме того, произошел рост числа обслуживаемых газопроводов, мы просим поднять тариф до Т19 118 тыс. за 1 тыс. кубометров, то есть на 7,3%», — сказал тогда директор филиала АО «КазТрансГаз Аймак» по ЗКО Азимбек Асаров.