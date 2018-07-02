Лес вокруг Астаны планируют соединить с Щучинско-Боровской курортной зоной

Астана. 2 июля. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил в Астане Ботанический сад, сообщает пресс-служба главы государства.

«В ходе осмотра новых объектов столицы глава государства посетил Ботанический сад, расположенный на левобережье Астаны. Президент Казахстана, побеседовав с представителями молодежного трудового отряда «Жасыл ел», отметил важность проводимой работы по озеленению столицы и всего Казахстана. Главе государства была представлена оранжерея в центре Ботанического сада, а также информация о современных технологиях, используемых в ее работе», — говорится в сообщении Акорды в понедельник.

Как сообщается, далее во время презентации президент Казахстана рассказал об истории переноса и основных этапах строительства новой столицы.

«Всегда говорили, что вокруг Астаны не может расти лес. Но сегодня здесь высажено 83 тыс. га деревьев, выросших до 20-25 м. Каждый год площадь лесонасаждений увеличивается на 5 тыс. га. Этот лес мы хотим соединить с Щучинско-Боровской курортной зоной», — отметил Н. Назарбаев.

Президент Казахстана указал на необходимость дальнейшего развития Ботанического сада с использованием научного потенциала отечественных и международных специализированных институтов.

«В ходе посещения главе государства также было показано одно из главных украшений Ботанического сада – светомузыкальный фонтан, построенный Восточно-Казахстанской областью в рамках проекта «Регионы в дар Астане», — резюмируется в сообщении.

Как отмечается, на территории Ботанического сада расположены велодорожка, беговая дорожка, спортивные покрытия, пешеходный мост, искусственный водоем. Общая площадь озеленения составляет более 613 тыс. кв. м. Среди посаженных кустарников и деревьев представлены коллекционные материалы из стран Европы, Азии и Северной Америки.