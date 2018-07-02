Руководство и тренерский штаб ФК «Атырау» в полном составе покинули свои посты

Атырау. 2 июля. КазТАГ — Руководство и тренерский штаб футбольного клуба «Атырау» в полном составе покинули свои посты, передает корреспондент агентства.

«1 июля после матча Атырау-Кызылжар, где команды сыграли вничью 0:0, руководство ФК «Атырау» и тренерский штаб покинули пост собственному желанию. Руководство клуба благодарит болельщиков за веру и поддержку команде, также выражает благодарность коллективу клуба за совместную работу и желает им дальнейших хороших результатов», — сообщили в пресс-службе ФК «Атырау» в понедельник.

Отметим, что ранее болельщики ФК «Атырау», недовольные игрой своей команды, обратились с открытым письмом к акиму Атырауской области Нурлану Ногаеву, руководству управления по физической культуре и спорту, потребовав увольнения директора клуба.

На сегодняшний день команда находится на последнем месте в регулярном чемпионате РК по футболу. У команды нет нормального стадиона для проведения домашних матчей, а бюджет составляет Т2 млрд.

Напомним, 26 мая руководитель управления физической культуры и спорта Атырауской области Азамат Бекет сообщил, что строительство стадиона для ФК «Атырау» обойдется в Т1,4 млрд.

«На сегодня у нас 2 актуальных вопроса по стадиону ФК «Атырау». Основной стадион «Мунайшы» требует капитального ремонта. Есть резервный, который также требует капиталовложений. Стоимость реконструкции Т1,4 млрд. Проекты по двум стадионам находятся на экспертизе, готовятся проектно-сметные документации», — говорил А. Бекет.

Отметим, что ФК «Атырау» из-за непригодности покрытий стадионов проводит свои домашние матчи чемпионата РК по футболу в пригороде, который также не подходит по стандартам для игр такого уровня.