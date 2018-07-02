Талдыкорган. 2 июля. КазТАГ – Дорожная карта развития туризма разработана в Алматинской области, передает корреспондент агентства.

«Дорожная карта развития туризма разработана в Алматинской области. Особое внимание в ней уделено исследованию туристского потенциала, строительству инфраструктурных объектов туризма, в том числе созданию сервисных точек вдоль маршрутов, этнографических аулов и туристских комплексов в национальных парках», — сообщила в понедельник руководитель управления туризма Алматинской области Жанар Алчимбаева.

В регионе, по ее словам, насчитываются 680 объектов приема туристов. За минувший год, ими оказано платных туристско-оздоровительных услуг на Т8,3 млрд.

«Это неплохой для региона показатель. Хотя, разумеется, это далеко не предел. В целом, наш край вызывает большой интерес не только у отечественных, но и зарубежных партнеров. К примеру, туристский потенциал области был представлен на стендах Казахстана на московской международной туристской выставке и на одной из крупнейших в мире международных экспозиций в городе Берлин (Германия). На днях прошел Workshop Zhetysu Travel-2018 в городах Сиянь и Ченду КНР, в котором делегация региона презентовала туристские возможности области», — добавила Ж. Алчимбаева.