Алматы. 2 июля. КазТАГ – Рождение новой планеты впервые сфотографировали европейские астрономы, сообщает ТАСС.

«Европейским астрономам удалось впервые запечатлеть на снимке планету, находящуюся в процессе своего формирования. Космический объект находится на расстоянии примерно в 370 световых лет от Земли у звезды PDS 70 в созвездии Центавра», — говорится в сообщении в понедельник.

Отмечается, что небесное тело находится внутри так называемого протопланетного диска – вращающегося вокруг молодой звезды плотного облака газа, из которого впоследствии образуются новые планеты.

«Такие диски вокруг молодых звезд – это именно то место, где формируются планеты, но пока что удавалось всего лишь в нескольких случаях зафиксировать что-либо, напоминающее зарождающуюся планету. Проблема во всех этих случаях заключалась в том, что такие потенциальные кандидаты могли на самом деле оказаться лишь особенностями диска. Теперь же то, что увиденный астрономами объект – на самом деле планета, удалось впервые подтвердить», — сказала одна из руководительниц исследования Мириам Кеплер.

Она уточнила, что ученые даже смогли определить характеристики этого небесного тела.

«Это газовый гигант, который по своей массе превосходит Юпитер. При этом находится он примерно на таком же расстоянии от своей звезды, как Уран от Солнца. Температура на поверхности объекта – около 1 тыс. градусов Цельсия», — добавила исследователь.