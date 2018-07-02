Рождение новой планеты впервые сфотографировали европейские астрономы

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Алматы. 2 июля. КазТАГ – Рождение новой планеты впервые сфотографировали европейские астрономы, сообщает ТАСС.

«Европейским астрономам удалось впервые запечатлеть на снимке планету, находящуюся в процессе своего формирования. Космический объект находится на расстоянии примерно в 370 световых лет от Земли у звезды PDS 70 в созвездии Центавра», — говорится в сообщении в понедельник.

Отмечается, что небесное тело находится внутри так называемого протопланетного диска – вращающегося вокруг молодой звезды плотного облака газа, из которого впоследствии образуются новые планеты.

«Такие диски вокруг молодых звезд – это именно то место, где формируются планеты, но пока что удавалось всего лишь в нескольких случаях зафиксировать что-либо, напоминающее зарождающуюся планету. Проблема во всех этих случаях заключалась в том, что такие потенциальные кандидаты могли на самом деле оказаться лишь особенностями диска. Теперь же то, что увиденный астрономами объект – на самом деле планета, удалось впервые подтвердить», — сказала одна из руководительниц исследования Мириам Кеплер.

Она уточнила, что ученые даже смогли определить характеристики этого небесного тела.

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«Это газовый гигант, который по своей массе превосходит Юпитер. При этом находится он примерно на таком же расстоянии от своей звезды, как Уран от Солнца. Температура на поверхности объекта – около 1 тыс. градусов Цельсия», — добавила исследователь.

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