Алматы. 2 июля. КазТАГ — Новые управления власти начнут формировать в Шымкенте на следующей неделе, сообщает пресс-служба городского акимата.

«На следующей недели мы начнем формировать новые управления, будут назначены заместители акима города. Нас ждет большая работа», — сказал аким Шымкента Габидулла Абдрахимов на очередной XXXII сессия маслихата в акимате города в понедельник.

Он также сообщил, что акимат Шымкента планирует подписать меморандум с Астаной.

«Мы должны соответствовать уровню Астаны и Алматы. Мы планируем подписать меморандум с Астаной, чтобы наши сотрудники переняли ее опыт в сферах строительства, и благоустройства. У нас есть все ресурсы – надо только работать и реализовать поручение президента», — отметил Г. Абдрахимов.

Также сообщается, что на заседании сессии были заслушаны отчеты о работе отделов образования, строительства, земельных отношений в 2017 год.

С докладом выступил и заместитель акима города Кайрат Нуртай. По его информации, бюджет города в 2017 году превысил ожидаемые планы на Т2555,2 млн (собственных доходов зафиксировано на 104,7% больше). Расходная же часть казны исполнена на 99,9%, или на Т131 075,3 млн.

Кроме этого, депутаты обсудили проблемы обеспечения населения коммунальными благами.