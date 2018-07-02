Алматы. 2 июля. КазТАГ – Гробницы возрастом более 2,5 тыс. лет нашли в Центральном Китае, сообщает ТАСС.

«Китайские археологи обнаружили на территории центральной провинции Хэнань комплекс древних гробниц, относящихся к историческому периоду Чуньцю (VIII-V века до н.э.)», — говорится в сообщении в понедельник.

Отмечается, что раскопки осуществлялись на территории действующего химического завода в г. Има на северо-западе провинции.

«Гробницы хорошо сохранились и расположены упорядоченными рядами. Всего в ходе работ ученым удалось обнаружить 21 усыпальницу и 6 погребальных ям, в которых сохранились останки 28 лошадей. На месте захоронений было также найдено свыше 500 предметов ритуальной утвари, выполненной из бронзы, керамики и нефрита», — сообщил сотрудник провинциального института культурного наследия и археологии Ма Цзюньцай.

Он уточнил, что в одной из гробниц располагались четыре бронзовых треножника с двумя ушками по бокам – «дин», которые использовались в обрядах жертвоприношений. Также в усыпальнице были найдены четыре жертвенных сосуда под названием «гуй» – во время осеннего погребального обряда там помещали просо.

«Эти предметы указывают на высокий социальный статус погребенного. Находка прольет свет на особенности совершения обряда похорон, существовавшего более 2,5 тыс. лет назад на территории современного Центрального Китая», — сказал исследователь.