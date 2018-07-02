Внешний долг Казахстана за I квартал сократился на $0,8 млрд до $166,6 млрд

Алматы. 2 июля. КазТАГ – По состоянию на 1 апреля 2018 года внешний долг Казахстана составил $166,6 млрд, а отношение внешнего долга к ВВП составило 102,2%, улучшившись с начала года на 2,8%, говорится в сообщении Национального банка РК (НБРК).

«В структуре внешнего долга по-прежнему 63% занимает межфирменная задолженность, 26% — внешний долг «других секторов» перед несвязанными кредиторами, 8% — государственный внешний долг (правительство и НБРК), 4% — внешние обязательства сектора «Банки» (БВУ и АО «Банк развития Казахстана»)», — указывается в сообщении.

По данным финрегулятора, за I квартал 2018 года внешний долг страны сократился на $0,8 млрд.

«Уменьшение было связано, в основном, с погашением внешних займов, привлеченных от государственных и финансовых организаций Китая, а также – снижением рыночной стоимости долговых ценных бумаг казахстанских эмитентов, и, как следствие, падением спроса на них. Исключение составили краткосрочные ноты Национального банка Казахстана, объем которых на руках у нерезидентов составил $1,4 млрд, увеличившись за период более чем в 3 раза», — отмечается в информации НБРК.

Согласно данным Нацбанка, внешний долг организаций, контролируемых государством, на 1 апреля 2018 года составил $27,1 млрд, сократившись за I квартал 2018 года на $0,3 млрд.

«Это произошло за счет того, что продолжение освоения внешних займов от зарубежных дочерних организаций было нивелировано досрочным погашением кредитов перед китайскими банками, а также – снижением рыночной стоимости еврооблигаций квазигосударственных эмитентов», — подчеркивается в сообщении.

В то же время чистый внешний долг Казахстана, по данным финрегулятора, составил $46 млрд, увеличившись за I квартал 2018 года на $0,3 млрд.

«При этом государственный сектор и «Банки» выступают чистыми кредиторами по отношению к остальному миру, а «другие сектора» являются чистыми заемщиками», — акцентируется внимание в информации Нацбанка.