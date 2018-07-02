Внести поправки в республиканский бюджет для выделения Т112 млн на подготовку к Универсиаде-2019 хотят в РК

Астана. 2 июля. КазТАГ – Внести поправки в республиканский бюджет для выделения Т112 млн на подготовку к Универсиаде-2019 хотят в Казахстане, сообщается в проекте постановления правительства РК «О внесении дополнений в постановление правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2017 года №823 «О реализации закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы».

«В приложении 32 к указанному постановлению дополнить строкой, порядковый номер 57-1 следующего содержания: «услуга по подготовке к участию в XXIX Всемирной зимней Универсиаде в г. Красноярск (Россия) – Т112 171 тыс.», — говорится в представленном в понедельник документе.

Помимо подготовки к Универсиаде-2019, указанные средства планируют направить на обеспечение казахстанских спортсменов парадно-спортивной экипировкой в количестве 135 комплектов, а также на оплату взносов и других расходов, связанных с участием в ближайших крупных зимних стартах молодежи.

Ответственными по данной статье расходов бюджета указаны министерство образования и науки РК и Национальный олимпийский комитет Казахстана.

«Реализация осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2018 год по бюджетной программе: 204 «Обеспечение кадрами с высшим и послевузовским образованием», — пояснил в приложении к документу министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 16 июля.