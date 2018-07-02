Казахстан становится полноценной космической державой – Назарбаев

Астана. 2 июля. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил в Астане открытую экспозицию музея ракетно-космической техники, построенную Кызылординской областью в рамках проекта «Регионы в дар Астане», сообщает пресс-служба главы государства.

«На территории экспозиции Н. Назарбаев побеседовал с представителями общественности Кызылординской области. В ходе осмотра президенту Казахстана были представлены возможности сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в понедельник.

Глава государства отметил важность космической промышленности для развития науки и новых технологий.

«По моему поручению совместно с французской стороной мы запустили завод по сборке искусственных спутников Земли. В ближайшее время мы осуществим сборку собственных спутников. У нас имеется своя пусковая установка, к 2022 году будет готова ракета «Зенит». Таким образом, наша космическая промышленность выходит на новый технологический уровень, а Казахстан становится полноценной космической державой», — подчеркнул Н. Назарбаев.

Как отмечается, музей расположен на территории Национального космического центра «Қазақстан Ғарыш Сапары». В открытой экспозиции музея ракетно-космической техники, подаренной на 20-летие столицы, выставлены макеты ракетоносителей «Союз», «Протон», «Зенит», а также орбитального корабля «Буран».