Президент Казахстана посетил новый детский сад Almaty balabaqshasy в Астане

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Астана. 2 июля. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил в Астане новый детский сад «Almaty balabaqshasy», сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Казахстана посетил новый детский сад на левом берегу Астаны, рассчитанный на 240 мест», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в понедельник.

Сообщается, что для детского творчества и отдыха в образовательном учреждении предусмотрены музыкальный зал и детские площадки.

Как отмечается, детский сад «Almaty balabaqshasy» состоит из 12 групп. Каждая группа имеет тематическое название, связанное с г. Алматы. Дизайн интерьера детского сада позволяет детям ознакомиться с известными улицами и проспектами Алматы, приблизиться к истории города.

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