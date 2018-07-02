На Байконуре запретили пользование соцсетями для предотвращения утечек служебной информации

Алматы. 2 июля. КазТАГ — Сотрудникам космодрома Байконур запретили пользоваться социальными сетями для предотвращения утечек служебной информации, сообщает Lenta.ru.

«В целях обеспечения мер по предотвращению утечки служебной информации, укрепления трудовой дисциплины (…) запретить работникам филиала использование личных мобильных телефонов, планшетов в рабочее время для посещения сайтов социальных сетей и систем мгновенного обмена текстовыми сообщениями», — говорится в сообщении со ссылкой на распоряжение директора космодрома Евгения Раковского в понедельник.

Отмечается, что для ведения служебной переписки работникам космодрома предложили использовать корпоративную почту.

Как сообщается, на Байконуре подтвердили подлинность документа.

По словам источника агентства, всех сотрудников обязали подписать распоряжение.