Алматы. 2 июля. КазТАГ – Новый способ лечения последствий инфаркта с помощью генной терапии разработали в России, сообщает «Популярная механика».

«Команда исследователей из Института регенеративной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова, факультета фундаментальной медицины МГУ и Национального медицинского исследовательского центра кардиологии разработала новый метод генной терапии для лечения последствий инфаркта миокарда», — говорится в сообщении в понедельник.

Ученые предлагают доставлять в пораженные области сердца гены HGF и VEGF165, которые кодируют белки, способствующие росту клеток внутренней стенки сосудов и защищающие клетки сердца от гибели при ишемии.

«Начиная работу, мы ставили своей целью повысить эффективность генной терапии с использованием комбинации двух хорошо известных ангиогенных факторов роста: HGF и VEGF165. Действительно, сочетание двух генов оказалось более эффективным, чем каждый из них по отдельности по ряду важных показателей. При этом мы выяснили, что хорошо известное противовоспалительное действие HGF приводило к падению эффективности артериогенеза, который хорошо запускался с помощью одного лишь VEGF165, обладающего воспалительными эффектами в ткани», — сказал заведующий лабораторией генно-клеточной терапии института регенеративной медицины МГУ Павел Макаревич.

Он пояснил, что артериогенез – это формирование относительно крупных кровеносных сосудов, которое зависит от клеток иммунной системы, активно проникающих в зону повреждения миокарда.

«Эта находка подчеркивает тот факт, что при разработке очень важно учитывать весь спектр эффектов белков, выбранных для доставки методами генной терапии. Кроме того, мы обнаружили, что разработанная нами генная терапия активирует стволовые клетки сердца – резерв, который организм может использовать для восстановления миокарда после повреждения», — добавил ученый.