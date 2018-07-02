Способные нести ядерные боеголовки массой более 1 тонны МБР готовится принять на вооружение Индия

Алматы. 2 июля. КазТАГ – Способные нести ядерные боеголовки массой более 1 тонны межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) готовится принять на вооружение Индия, сообщает ТАСС.

«Индия готовится в ближайшее время принять на вооружение первую партию МБР «Агни-5», способных доставлять ядерные боеголовки массой более 1 тонны. После проведения серии заключительных испытаний «Агни-5» начнет поступать в ракетные части командования стратегических сил (SFC) страны. Данная МБР в индийских вооруженных силах будет служить стратегическим средством сдерживания. «Агни-5» – самая современная ракета в своей серии, она имеет дальность полета в 5 тыс. км и оснащена новейшими системами управления и наведения», — сообщили в понедельник в индийском правительстве.

Отмечается, что первое испытание «Агни-5» состоялось весной 2012 года.

«С тех пор были проведены еще пять успешных пусков, последний из которых – в начале июня 2018 года. После этих испытаний Индия стала крупнейшей ракетной державой», — заявили разработчики «Агни-5».

Трехступенчатая твердотопливная ракета «Агни-5» создана Индийской организацией оборонных разработок (DRDO).

«Стоимость научно-исследовательских и конструкторских работ по этому проекту составила 2,5 млрд рупий ($480 млн). «Агни-5» разрабатывалась путем добавления третьей ступени к двухступенчатой ракете «Агни-3», что позволило увеличить дальность и вес боевой головной части», — говорится в сообщении.

Сейчас на вооружении частей SFC стоят четыре типа ракет серии «Агни»: «Агни-1» дальностью 700 км, «Агни-2» – 2 тыс. км, «Агни-3» и «Агни-4» – от 2,5 тыс. — 3,5 тыс. км. Также разрабатываются наземные и морские варианты ракеты «Агни-6» с дальностью до 10 тыс. км.