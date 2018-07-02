Актобе. 2 июля. КазТАГ – Свыше 30 объектов стоимостью Т10 млрд откроют в Актюбинской области к 20-летию Астаны, передает корреспондент агентства.

«Более 30 социальных, производственных и торговых объектов планируется ввести в эксплуатацию к юбилею Астаны в Актюбинской области. Объем инвестиций в их строительство превысил Т10 млрд, а ввод в эксплуатацию обеспечит около 300 новых рабочих мест», — сообщили в понедельник в пресс-службе акима Актюбинской области.

В акимате отметили, что в Актобе будет открыт цех по производству мороженого ТОО «Айс плюс», который будет выпускать от 50 до 70 тонн лакомства в сутки, а в индустриальной зоне «Актобе» будет сдан завод по производству полиэтиленовых пакетов ТОО «ПолиВест» мощностью до 1,2 тыс. тонн продукции в год.

«Также состоится открытие аквапарка в парке им. Первого президента, а также парка семейного отдыха Yurta Park, строительство которого приурочено к Году ребенка в Актюбинской области. В районах области откроют 8 спортивных и игровых площадок, стадион на 150 мест в с. Аралтобе Айтекебийского района, а в с. Дон Хромтауского района в эксплуатацию сдадут школу на 600 ученических мест», — добавили в акимате.

Кроме того, в рамках акции «Туған жерге тағзым» в честь Дня столицы предприниматели и неравнодушные уроженцы Актюбинской области подарят городам и селам, в которых родились и выросли, памятник Жамбылу Жабаеву, три памятные стелы, два новых сквера, теплицу, фонтан и теннисный корт.

«Всего в Актюбинской области к 20-летию Астаны планируется проведение более 1,2 тыс. общественно-политических, культурно-массовых, спортивных мероприятий с общим охватом около 430 тыс. человек», — добавили в облакимате.