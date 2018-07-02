Об «устойчивой неспособности» глав палаты частных судоисполнителей исполнять свои функции заявили в МЮ РК

Астана. 2 июля. КазТАГ – Действующее руководство палаты частных судебных исполнителей (ЧСИ) показало свою устойчивую неспособность выполнять свои функции, сообщает пресс-служба министерства юстиции РК.

«МЮ РК как уполномоченный орган выражает крайнюю озабоченность состоянием дел в сфере частного судебного исполнения. В феврале текущего года МЮ к руководителю палаты ЧСИ выходило с предложением провести обсуждения с региональными палатами на всех уровнях. Однако на сегодняшний день никаких мер предпринято не было. То есть, действующее руководство палаты ЧСИ показало свою устойчивую неспособность выполнять свои функции», — сообщили в минюсте в понедельник.

В частности, отметили в ведомстве, «членами палаты не обеспечен свободный доступ к информации о доходах и расходах палаты».

«Соответственно они не могут принять информированное решение об эффективности либо неэффективности работы руководства палаты ЧСИ. Сформировалась большая задолженность за услуги по сопровождению и развитию АИС ОИП (автоматизированная информационная система органов исполнительного производства – КазТАГ), что ставит под угрозу полноценное функционирование этой системы, а значит работу всех судебных исполнителей», — сказано в сообщении.

При этом, добавили в минюсте, «руководство палаты не имеет ясной стратегии по решению данной проблемы».

«Не принято никаких мер по взысканию задолженности ТОО «Auction one» перед палатой ЧСИ в сумме Т112 млн. По договору с П\палатой ТОО «Auction one» обязалось перечислить половину своего дохода в 2017 году. Штат ЧСИ неоправданно раздут, в течение 2017 и 2018 годов проведено множество дорогостоящих мероприятий, также профинансированы командировки в том числе зарубежные, которые не принесли большой пользы развитию института ЧСИ», — говорится в заявлении МЮ РК.

По данным министерства, «палата не обеспечивает достаточный темп развития института ЧСИ и не проводит мероприятия направленные на повышение прозрачности информационных систем, сокращение сроков и повышение качества услуг частных судебных исполнителей».

«Министерство юстиции продолжит последовательную работу, направленную на обеспечение эффективной деятельности судебных исполнителей, и в установленном законодательством порядке примет все необходимые меры для привлечения к ответственности (вплоть до уголовной) лиц, виновных в дестабилизации института частного судебного исполнения. Учитывая вышеизложенное, для обсуждения накопившихся проблем министерство юстиции считает необходимым провести внеочередной съезд ЧСИ», — резюмировали в минюсте.

Напомним, 20 февраля члены республиканской палаты (РП) ЧСИ заявили о попытке органов юстиции сместить главу палаты и оказываемом на них давлении. Об этом было заявлено на заседании президиума РПЧСИ 16 февраля, но уже через несколько дней главе филиала по Карагандинской области Юрию Пушкареву пригрозили приостановкой лицензии. Заместитель председателя президиума РПЧСИ Алма Тажигулова заявила, что на бывшего руководителя филиала РПЧСИ по Карагандинской области Даурена Куанышева так же было оказано давление. Она рассказала, что Д. Куанышев оставил место руководителя филиала палаты, так как ему «намекнули», что работать ему дальше не дадут. Более того, А. Тажигулову, как она отметила, крайне возмутил тот факт, что департамент юстиции бесцеремонно вызывает к себе частных судебных исполнителей, забывая, что РПЧСИ отдельная структура.

Ситуацию 22 февраля прокомментировали в минюсте, сообщив, что необходимость смены руководства РПЧСИ вызвана его провальной работой.

14 марта ситуация получила продолжение – минюст обвинил главу РПЧСИ Сергея Ли в том, что он предоставил подложную информацию о себе.