Астана. 2 июля. КазТАГ – Устроившим пожар в жилом комплексе после кражи Т15 млн вынесли приговор в Астане, передает корреспондент агентства.

«Асхата Асқарұлы и Ермека Жумабекова признать виновными по п. 3 ч. 4 ст.188 (кража в особо крупном размере), п. 2 ч. 3 ст. 202 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества с причинением особо крупного ущерба) УК РК и назначить обоим наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», — говорится в приговоре суда №2 Есильского района Астаны.

Следствием установлено, что А. Асқарұлы с 25 декабря 2017 года по договору с ТОО «ТОР Kazakhstan» выполнял работу по уборке жилых и не жилых помещений в Астане в качестве мастера по уборке. С февраля по март 2018 года он делал уборку в квартире потерпевшего в жилом комплексе «Времена года».

«В начале марта 2018 года, убираясь в спальной комнате, подсудимый в гардеробном шкафу нижней тумбочки увидел крупную сумму денежных средств, принадлежащих потерпевшему. А. Аскарулы, задавшись умыслом на их хищение, с целью облегчения проникновения в квартиру нашел дополнительные ключи от квартиры и забрал их с собой. Совершить данное хищение он предложил своему знакомому Ермеку Жумабекову, с которым вместе проживал в хостеле, а также передал ему вышеуказанные ключи для изготовления их дубликатов», — говорится в материалах дела.

По версии следствия, А. Аскарулы сообщил Е. Жумабекову, что хозяева квартиры уезжают и в квартире никого не будет. При этом, сказано в материалах дела, для сокрытия своих преступных действий злоумышленники решили после совершения кражи денег поджечь квартиру, «тем самым инсценировать пожар и перевести подозрение в краже денег на сотрудников противопожарной службы».

«6 марта 2018 года в 22.50 А. Аскарұлы и Е. Жумабеков, имея при себе спирт, одев медицинские маски, пришли к дому потерпевшего. Проникнув в квартиру, А. Аскарұлы, зная расположение комнат, прошел с Е. Жумабековым в спальную комнату, где находились денежные средства. В это время А. Аскарұлы направился в гостиную комнату, чтобы положить оригинал ключей на место, а Е. Жумабеков остался в спальной комнате. Вернувшись, они тайно похитили денежные средства в сумме Т15 млн и $8,7 тыс., принадлежащих потерпевшему», — сообщили в суде.

В материалах дела также уточняется, что с целью инсценировки пожара подсудимые облили спиртом покрывало двуспальной кровати и подожгли его, после чего скрылись, а похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.