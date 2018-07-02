Россия до 1 января 2019 г. продлила меры безопасности при транзитных перевозках товаров из Украины в Казахстан и Кыргызстан

Алматы. 2 июля. КазТАГ — Президент России Владимир Путин внес изменения в указ от 1 января 2016 года «О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов РФ при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан или Киргизской Республики через территорию Российской Федерации», сообщается на официальном портале правовой информации.

«Внести в указ президента РФ от 1 января 2016 года №1 «О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов РФ при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан или Киргизской Республики через территорию Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 2016, №1, ст. 215; №27, ст. 4466; 2018, №2, ст. 410) изменение, заменив в п. 4 слова «до 30 июня 2018 года» словами «до 1 января 2019 года», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник.

Отмечается, что настоящий указ вступил в силу с 29 июня 2018 года.

Напомним, 4 января 2018 года Россия продлила до 30 июня 2018 года ограничения при транзите грузов из Украины в Казахстан и Кыргызстан.

Между тем указ В. Путина от 1 января 2016 года устанавливал, что международные транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки грузов с территории Украины на территорию Казахстана через российскую территорию осуществляются только с территории Беларуси «при условии применения к грузовым помещениям (отсекам) транспортных средств и железнодорожного подвижного состава, помещениям, емкостям и иным местам, в которых находятся или могут находиться товары, средств идентификации (пломб) в том числе функционирующих на основе технологии глобальной навигационной спутниковой системы «Глонасс», а также при наличии у водителей транспортных средств, осуществляющих автомобильные перевозки, учетных талонов».

В начале июля 2016 года В. Путин внес изменения в указ от 1 января 2016 года №1 «О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов РФ приосуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию республики Казахстан через территорию РФ». Согласно изменениям, правила ввоза грузов с территории Украины через Россию распространяются не только на Казахстан, но и на Кыргызстан.