Море, русское море!

На прошлой неделе я протестировал Крымский мост и нашёл национальную идею для России

По южному берегу Крыма в УАЗах-кабриолетах летают счастливые русские девушки с развевающимися волосами. Ослепительно сверкает море, воздух напоён сосновыми ароматами и солёными брызгами. Крым теперь совсем уже наш!

Раньше заехать на полуостров можно было только на пароме или через Украину. Теряя на пограничном переходе и на таможне три-четыре часа. А то и все шесть. Потом вообще началась война. А теперь вот в Крым построили со стороны Кубани отличный мост. Девятнадцать километров первоклассного бетона и стали. Мы недавно протестировали этот объект с моим старым, ещё казахстанским товарищем Володей Десятовым. Взяли с собой младших сыновей, сели в машины и отправились из Москвы в Севастополь.

Что вам сказать о впечатлениях? Немножко уже сказал. Мост великолепен. Море сверкает. Девушки счастливо смеются. В придорожных кубанских кафе продают борщи, чебуреки и кумыс. Однако надо добавить, что совершить путешествие в Крым через новый мост собирается едва ли не половина России. Мы немного опередили этот поток. Могу предсказать, что в августе тут будет столпотворение. Гигантские пробки растянутся от Керчи до Феодосии.

Дело в том, что массовый автомобильный заезд в Крым с той стороны, где теперь мост, никогда раньше не планировался. Дорога там узкая и неудобная. Периферийная. Раньше она утыкалась в море, а теперь к ней пристроили супер-мост, и дорога должна стать автобаном. Её радикально расширяют на одних участках, на других параллельно старой прокладывают новую трассу. Повсюду высятся гигантские пирамиды песка и щебня. Но это работа на годы. А пока, проехав чудо-мост, надо в плотном потоке ползти по однорядному шоссе за фурой, выбирая момент для обгона, так, чтобы не врезаться во встречную фуру или в летящего под 150 км/ч по встречке местного орла на ладе-приоре.

Старая крымская дорога местами идёт вдоль самого берега. Слева от неё тянутся на десятки километров отличные песчаные пляжи, доныне дикие, с редкими машинами, палатками и тентами ­– как на Капчагае в былые времена. Но Крым не Качагай, не Алаколь и не Боровое. Потому что море тут настоящее. Тёплое Чёрное море на краю огромной северной страны.

«Если дать ума крымским курортам, — рассуждал ползущий в пробке русский путешественник, — построить вместо халабуд на курьих ножках нормальные трёх-четырёхзвездочные отели, да к ним десятки тысяч недорогих бунгало и шале, проложить нормальные автотрассы, то на черта мне сдалась Турция или Черногория?».

Точно так же думают многие другие россияне. Сбудутся ли наши чаяния?

Запросто могут сбыться. Обустройство Крыма вполне может стать на какое-то время национальной русской идеей. Во-первых, она, эта идея, вполне духоподъёмная. И что важно — не такая бессмысленная, как полёт на Марс. А по деньгам примерно то же самое. Во-вторых, уже очевидно, что обустройство России целиком — не задалось. Пора это признать. У вас в Казахстане то же самое: столицы сверкают, областные города ничего, а вот дальше, где райцентры и сёла-аулы всё гораздо хуже.

В полное обустройство России никто сегодня не верит. Заранее понятно – не выйдет. А вот из Крыма сделать конфетку и кушать её всей страной — запросто получится. Ещё и соседей приглашать. Чтобы лет через пять или восемь алма-атинцы средней руки выбирали на семейном совете: снова Турция, снова Хорватия, или послушать уже соседей, которые в восторге от крымской Балаклавы ­- и открыть для себя новый модный курорт.

А переехавший четыре года назад в ту самую Балаклаву московский инвестор и блогер Василий Т. сказал мне, что это обустройство «уже давно и прочно» происходит:

— Есть два процесса: более обсуждаемый — это очень значительные деньги государственные, которые вкладываются в Крым, что позитивно и заметно, и, то, о чем мало говорят и примечают — это совершенно колоссальные деньги частных инвесторов, которые сюда переезжают, либо просто создают здесь «второе жильё».

Процесс давно уже идёт, он налажен и прогрессирует, просто не слишком афишируем. Город — сад уже здесь.

Тем временем десятилетний Дима Десятов, разрядник по плаванию брассом и солист московского школьного хора, далеко заплыл в крымских волнах и от полноты счастья затянул на мотив белогвардейской песни «Русское поле» из фильма «Новые приключения неуловимых», безошибочно попадая в ноты:

­­- Мо-о-о-ре, рус-ско-е мо-о-о-ре!

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