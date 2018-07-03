Экспертное мнение: Курс доллара может укрепиться до Т350

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Алматы. 3 июля. КазТАГ – Сергей Зелепухин. В краткосрочной перспективе тенге продолжит ослабевать в паре с американской валютой, считает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена.

«Тенге слабеет, несмотря на рост мировых цен на нефть (…). В ближайшей перспективе курс тенге продолжит снижаться, несмотря на внешний и внутренний позитив, — к отметке Т350 за $1», — прогнозирует эксперт.

Вместе с тем, хорошей новостью для тенге, по мнению И. Марчены, может стать заявление министра национальной экономики страны о том, что Казахстан постарается удержать инфляцию в 2019 году в коридоре 4-6%.

«За первое полугодие 2018 года инфляция в Казахстане впервые за долгое время опустилась ниже отметки 6% — до 5,9%, а по продовольственным товарам стране вообще удалось уйти в дефляцию», — обратил внимание эксперт.

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