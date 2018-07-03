Шымкент. 3 июля. КазТАГ – Разгромленный вандалами мемориал фронтовикам в Шымкенте отреставрировали за счет коммунальщиков, передает корреспондент агентства.

«В Шымкенте за счет сотрудников коммунальных служб отреставрировали памятник свинцевикам-ветеранам Великой Отечественной войны. Они собрали необходимые средства для его восстановления и переноса на новое место. Теперь памятник установлен на территории школы №5 г. Шымкента. Он представляет собой стеллу, на которой размещены таблички с именами участников ВОВ, которые работали на свинцовом заводе», — сообщили в пресс-службе акима города во вторник.

Напомним, в мае, в канун празднования Дня Победы было обнаружено, что вандалы разрушили памятник свинцевикам. Неизвестные разбили мраморные плиты, на которых были высечены имена работников завода.

Отметим, что в годы ВОВ из-за станков ушли воевать с фашизмом 114 работников предприятия, среди которых были и начальники, и рядовые труженики.