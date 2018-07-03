Астана. 3 июля. КазТАГ – Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал поправки по вопросам страхования и страховой деятельности, сообщает пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг», направленный на совершенствование страховой деятельности и рынка ценных бумаг», — сообщили в Акорде во вторник.

Напомним, поправки были одобрены парламентом 20 июня.

Незадолго до принятия законопроекта в заключении сената отмечалось, что в ходе обсуждения и подготовки поправок возникла необходимость внесения в него изменений и дополнений в части предоставления органам национальной безопасности права получать сведения, содержащие тайну страхования, в отношении договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности и владельцев транспортных средств без санкции прокурора.

Также отмечалась необходимость внесения изменений возникла в плане уточнения правового положения, регулирования деятельности и требований к объединению актуариев, страховым (перестраховочным) организациям, страховому омбудсмену; уточнения отдельных норм, касающихся деятельности фонда гарантирования страховых выплат; корректного изложения норм, регламентирующих удержание страховщиком части страховой премии при досрочном прекращении договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами и гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.