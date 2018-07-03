Информацию об осужденных, вскрывших себе животы в СИЗО Караганды, опровергли в КУИС

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Астана. 3 июля. КазТАГ — Информацию об осужденных, вскрывших себе животы в СИЗО Караганды, опровергли в комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК, сообщает пресс-служба комитета.

«Сегодня, 3 июля, в социальных сетях прошла информация о, якобы, 30-ти осужденных, вскрывших себе животы в учреждении АК-159/1 (СИЗО г. Караганды). В этой связи комитет уголовно-исполнительной системы МВД официально заявляет, что данные сведения не соответствуют действительности», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Сотрудниками УИС, при непосредственном участии представителей надзорных органов 30 июня в СИЗО проводились профилактические плановые обысковые мероприятия в целях обнаружения и изъятия запрещенных предметов.

По завершению плановых мероприятий, представителями областной прокуратуры, а также руководством регионального департамента УИС, был осуществлен покамерный обход учреждения, в ходе которого жалоб и заявлений от спецконтингента, не поступало.

«Вместе с тем необходимо отметить, что один из осужденных, в связи с несогласием с требованиями правил внутреннего распорядка, умышленно гвоздем нанес себе повреждение. Ему была оказана первая медицинская помощь в условиях медицинской организации г.Караганды. Данный факт не связан с ранее проведенными обысковыми мероприятиями, он зарегистрирован в книге учета информации, на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа ДВД области», — отмечается в сообщении.

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Кроме того, 2 июля учреждение посетили члены областной общественно-наблюдательной комиссии, которые произвели обход камер и провели прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных по личным вопросам, при этом жалоб и заявлений на условия содержания от них не поступало.

Обстановка в учреждении АК-159/1 остается стабильной и контролируемой, заключает пресс-служба.

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