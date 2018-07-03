Инвестпроекты на сумму $3,9 млрд будут завершены в Казахстане в этом году

Астана. 3 июля. КазТАГ — Оксана Скибан. Инвестиционные проекты на сумму $3,9 млрд совместно с иностранными компаниями будут завершены в Казахстане в этом году, сообщил премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев.

«Всего в 2018 году будут завершены 54 проекта на общую сумму $3,9 млрд. Также будет начато строительство 63 проектов на сумму $6,8 млрд. Особый упор делается на создание высоких переделов промышленности», — сказал Б.Сагинтаев на заседании круглого стола по глобальным инвестициям Kazakhstan Global Investment Roundtable во вторник.

В качестве примера он привел то, что сегодня ФНБ «Самрук-Казына» прорабатывает проекты по глубокой переработке газа и производства полиэтилена в нефтехимической отрасли.

«Один из партнеров — австрийский концерн Borealis AG. Мы приглашаем и других инвесторов принять участие в этих проектах. Все это — крупнейшие инвестпроекты, подтверждающие благоприятный инвестклимат в стране и высокую репутацию Казахстана, как надежного делового партнера», — указал глава кабмина.

В то же время Б.Сагинтаев добавил, что с начала этого года Казахстаном были достигнуты договоренности по реализации 69 новых проектов с крупными инвесторами, в том числе десятью транснациональных компаний из Китая, Турции, США, ОАЭ, Великобритании и стран ЕС. Р реализуется казахстанско-китайская программа индустриально-инновационного сотрудничества, которая включает 51 проект на общую сумму $27,7 млрд.