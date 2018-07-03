Стекольный завод, замешанный в уголовном деле экс-министра Бишимбаева, в этом году планирует запустить производство

Астана. 3 июля. КазТАГ – Баубек Коныров. В стекольном заводе, который был замешан в уголовном деле экс-министра Куандыка Бишимбаева, произошла смена акционеров, и в этом году планируется запуск производства, сказал аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев.

«Произошла смена акционеров. Сегодня главным акционером проекта является китайская компания China triumph. Она является мировым лидером в стекольном производстве. Они построили и эксплуатируют более 23-х заводов в мире. Руководители China triumph являются руководителем международной ассоциации стекольного производства. Сейчас мы готовим соглашение о второй очереди этого завода по выпуску ультратонкого стекла для гаджетов. Надеюсь, что до сентября месяца это соглашение будет подписано и уже в конце этого года мы будем свидетелями не только пуска первой очереди, но и начала строительства второй очереди этого производства, которое очень нужно не только для экономики Казахстана, но и для Центральной Азии, для ЕАЭС», — сказал К.Кушербаев в кулуарах после заседания правительства во вторник.

Он добавил, что произошла смена участников проекта и подрядчика, а именно «Шымкентхиммонтаж».

«Сейчас все организационные вопросы отрегулированы, решены. Мы сейчас готовимся к тому, чтобы в ближайшее время уже завершить монтаж основного производства — печь обжига. Я думаю, в этом году мы будем свидетелями первого казахстанского стекла», — добавил глава Кызылординской области.

Ранее К.Кушербаев отмечал, что для него запуск стекольного завода является спортивным интересом. Также он информировал, что печь розжига на этом заводе будет запущена в июле этого года, однако необходимо будет еще 3 месяца, чтобы завод начал выпускать первую продукцию.

В министерстве по инвестициям и развитию Казахстана сообщали, что проект по строительству стекольного завода в Кызылорде, фигурантом по делу о хищениях при осуществлении которого является экс-глава министерства национальной экономики РК К.Бишимбаев, будет завершен вовремя.

Напомним, 7 ноября 2016 года стартовал судебный процесс над бывшим министром национальной экономики РК К. Бишимбаевым.

По версии следствия, К. Бишимбаев во время работы на посту главы АО «НУХ Байтерек» (2013-2016) организовал преступную схему при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО «Orda Glass» и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж».

Полученные незаконным путем денежные средства К. Бишимбаев, по версии следствия, тратил на личные нужды.