Астана. 3 июля. КазТАГ – Дархан Калетаев назначен министром общественного развития РК, сообщает пресс-служба главы государства.

«Назначить Д. Калетаева министром общественного развития Республики Казахстан, освободив от должности министра по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан», — говорится в подписанном во вторник указе президента РК Нурсултана Назарбаева.

Напомним, 29 июня Н. Назарбаев своим указом переименовал министерство по делам религий и гражданского общества в министерство общественного развития Казахстана. Новому ведомству также будет переданы функции и полномочия министерства культуры и спорта РК по реализации государственной политики в сфере общественного согласия.