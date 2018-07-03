Талдыкорган. 3 июля. КазТАГ — Проверка начата по факту гибели трех человек из-за прорыва канализации в Алматинской области, передает корреспондент агентства.

«В настоящее время по указанному факту (гибели трех человек из-за прорыва канализации в Алматинской области – КазТАГ) начата соответствующая проверка со стороны правоохранительных органов, предусмотренная ч. 4 ст. 156 УК РК, предполагающая нарушение правил охраны труда. Проверка эта взята на контроль областным департаментом внутренних дел. Будут проведены все необходимые экспертизы», — сообщил официальный представитель областного ДВД Алматинской области Кобейхан Нурахмет во вторник.

Как сообщили в пресс-службе областного ДЧС, трагедия произошла в с. Шелек Енбекшиказахского района в местной больнице.

«2 июля текущего года в 12.34 при проведении очистных работ в канализационном колодце произошел прорыв трубы диаметром 200 мм. В результате отравления газом метан погибли трое человек: один сантехник 1967 г.р. умер на месте, второй сантехник 1969 г.р. и врач-травматолог 1988 г.р. попали в реанимацию, где позже скончались», — отметили в пресс-службе ДЧС.

По словам заместителя руководителя областного управления здравоохранения Умирзака Ниязбекова, состояние здоровья пострадавшего стабилизировалось.

«Состояние четвертого сотрудника сейчас стабильно тяжелое, удалось стабилизировать. Сегодня утром мы сняли его с аппарата искусственной вентиляции легких. По этому случаю был создан штаб во главе с руководителем управления здравоохранения. Он сразу же выехал на место. После принятия этого сигнала мы отправили на место две бригады, одна из которых была создана из сотрудников Енбекшиказахской центральной районной больницы, вторая бригада – из сотрудников Алматинской многопрофильной клинической больницы», — пояснил У. Ниязбеков.

Ранее сообщалось, что семьи погибших при прорыве канализации жителей Алматинской области получат компенсации.

«Всем семьям погибших (при прорыве канализации) будет оказана всяческая помощь и поддержка в подготовке к организации похорон. Кроме того, предусматривается материальная компенсация семьям погибших. Ее сумма и вопросы, кому конкретно она будет предназначена, сейчас прорабатываются. Об этом мы дополнительно на официальном уровне сообщим», — заверил руководитель пресс-службы акима Алматинской области Галымурат Жукел.