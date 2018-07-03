Ректором академии правоохранительных органов при генпрокуратуре РК назначен Мерзадинов

Астана. 3 июля. КазТАГ – Ректором академии правоохранительных органов при генеральной прокуратуре РК назначен Ергали Мерзадинов, сообщает пресс-служба президента РК.

«Распоряжением главы государства Е. Мерзадинов назначен ректором академии правоохранительных органов при генеральной прокуратуре РК», — сообщили в Акорде в четверг.

До назначения на новую должность Е. Мерзадинов с 2009 года был главным военным прокурором Казахстана, а до этого на протяжении четырех лет – заместителем генпрокурора РК.