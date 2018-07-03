Информация об объектах сервиса на дорогах Казахстана появится на популярных картографических интернет-ресурсах до конца 2019 г.

Астана. 3 июля. КазТАГ – Баубек Коныров. Вся информация об объектах сервиса и предоставляемых ими услугах на казахстанских дорогах будет загружена на Яндекс.Карты и Google Maps до конца 2019 года, сообщил председатель правления АО «КазАвтоЖол» Ермек Кизатов.

«Конечным результатом работы по приведению казахстанских объектов дорожного сервиса в соответствии к действующему стандарту станет интеграция информации об их расположении в глобальную информационную сеть «Транспарк», Google, Яндекс… В то же время нами загружаются данные о местоположении объектов дорожного сервиса и предоставляемой ими услугах в общедоступных картах Google Maps и Яндекс.Карты. Таким образом, в 2019 году информация об объектах дорожного сервиса Казахстана, как части транспортно-логистической инфраструктуры, полностью войдет в глобальную информационную сеть международных автоперевозок», — сказал Е. Кизатов в ходе заседания правительства во вторник.

По его словам, на сегодня загружены данные об объектах по четырем различным регионам страны, количество просмотров которых превысило 1,5 млн.

Он добавил, что в рамках цифровизации отрасли уже завершена инвентаризация объектов дорожного сервиса и на сегодня информацию о 150 казахстанских объектах сервиса можно найти на картах «Транспарк».

«До конца года планируем ввести информацию еще о 818 объектах. Кроме этого, в целях доведения до пользователей автомобильных дорог информации о существующих объектах дорожного сервиса на протяжении выбранного маршрута создано мобильное приложение Kazway. С 15 июля этого года это мобильное приложение будет доступно на устройствах iPhone, а с 1 сентября этого года на всех других устройствах Android», — проинформировал глава «КазАвтоЖол».

В свою очередь премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев отметил, что в каждой области типовые комплексы не соответствуют утвержденным стандартам, а в течении 2 лет каждая область действовала самостоятельно.

«Я это говорю, потому что мы проводим встречу с представителями бизнеса. Бизнесмены, которые занимаются в сфере транспортно-логистического комплекса просят не ваши типовые модули, а другие вещи. У вас одно понятие, требование бизнеса – другое. Что вы делали в течение двух лет? В настоящее время проект завершается со всеми областями. Пока вы завершите, все области по своему пониманию отстроят… Вы же выезжаете за границу, видите, как должно быть, какой сервис должен быть вдоль дорог», — подчеркнул Б. Сагинтаев.

Напомним, 22 июня сообщалось, что 12 модульных павильонов появятся на крупных автодорогах Казахстана до конца 2018 года.

«Первый заместитель главы правительства Аскар Мамин посетил павильон модульного типа Kazway, расположенный на 28 км обхода Астаны. Павильон оснащен современной системой вентиляции и обогрева, системой видеонаблюдения, беспроводным Wi-Fi, вакуумным туалетом и другими передовыми технологиями, обеспечивающими комфортное и надежное пребывание в объекте. До конца текущего года планируется открытие 12 модульных павильонов на автодорогах Астана-Щучинск, Астана-Темиртау, Алматы-Капшагай, Боровское кольцо (въезд в Боровое), обход Астаны», — сообщили в правительстве.