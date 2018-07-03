Комитет внутреннего госаудита минфина РК возглавил Ахметов

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Астана. 3 июля. КазТАГ – Комитет внутреннего государственного аудита министерства финансов РК возглавил Азамат Ахметов, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

«Приказом министра финансов РК А. Ахметов освобождается от должности председателя комитета казначейства МФ РК и назначается на должность председателя комитета внутреннего государственного аудита», — говорится в сообщении во вторник.

До назначения на новую должность А. Ахметов возглавил комитет казначейства с декабря 2017 года, а до этого был заместителем главы комитета, а в период с 2014 по 2017 год работал на посту руководителя департамента государственных доходов по Карагандинской области.

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