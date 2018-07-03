В МВД назвали неверной информацию о выезде за 5 месяцев 40 тыс. казахстанцев за рубеж на ПМЖ

Астана. 3 июля. КазТАГ — Информация о выезде за 5 месяцев 40 тыс. казахстанцев за рубеж на постоянное место жительства (ПМЖ) является неверной, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел РК.

«В ряде СМИ опубликована неверная информация о 40 тыс. граждан Казахстана, переехавших на постоянное местожительство в другие страны в течении 5 месяцев текущего года. В связи с чем сообщаем, что за 5 месяцев 2018 года органами внутренних дел оформлено документов на выезд – 13,5 тыс., из них в Российскую Федерацию – 10,6 тыс., ФРГ – 787, Польшу – 164, США — 143, Канаду – 52 и Израиль – 44», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Как отметили в МВД, основная причина выезда на постоянное место жительства за пределы Казахстана – «воссоединение семьи и возвращение на историческую родину».

«В 2017 году оформлено 39,8 тыс. документов на выезд на постоянное место жительства за пределы РК», — добавили полицейские.