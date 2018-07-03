Пакистан вновь продлил срок добровольной репатриации 2 млн афганских беженцев

Алматы. 3 июля. КазТАГ — Правительство Пакистана распорядилось о продлении срока добровольной репатриации из страны 2 млн зарегистрированных афганских беженцев еще на 3 месяца, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).

«Такое решение было принято на заседании кабинета министров 30 июня, в день окончания ранее назначенного срока пребывания зарегистрированных беженцев из Афганистана в ИРП. Ожидается, что следующее решение по данному вопросу будет принято уже после выборов в пакистанский парламент 25 июля текущего года», — говорится в сообщении во вторник.

Стоит отметить, что в прошлом году пакистанское правительство приняло решение о возвращении на родину всех беженцев из Афганистана. Для многих афганцев, десятилетиями проживавших в ИРП, репатриация стала серьезным вызовом, в особенности с учетом недостатка средств на содействие семьям, давшим согласие на возвращение.

На протяжении длительного времени программа добровольной репатриации подвергалась критике со стороны правозащитных организаций. Было установлено, что во многих случаях беженцы подвергались давлению и угрозам в целях принуждения к возвращению в Афганистан.

В настоящее время Исламабад продолжает осуществление программы. Число афганских беженцев, проживающих на территории ИРП, постепенно сокращается, но по-прежнему остается высоким.

Стоит отметить, что подавляющая часть беженцев – это пуштуны, для которых приграничные регионы с Афганистаном являются исторической родиной.

Центром земли пуштунов является федерально управляемая Зона племен, в значительной мере контролируемая движением Талибан. Западнее расположена населенная преимущественно пуштунами провинция Хайбер-Пахтунхва. Пуштуны также основное населения севера провинции Белуджистан. Всего в Пакистане проживает около 25,6 млн пуштунов — 15% населения страны.