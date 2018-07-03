40 стран рвутся в ЕАЭС, четыре ворчат внутри 03.07.2018 15:30 Лилия ИГЛИКОВА Политика 142 0 Политолог Аскар Нурша о месте Казахстана в Евразийстве Похожие материалы: Казахстан по-прежнему опережает Россию в мировом рейтинге цифровой конкурентоспособности «Русские в Казахстане и Кыргызстане находятся на распутье». «Вступил ли Казахстан в эпоху «neo-невежества»?». «То, что китайцы рвутся в Казахстан, — миф». «Как изменится жизнь казахстанцев с 1 июля 2018 года» Мажилис одобрил ратификацию с ЕАЭС о расследовании несчастных случаев на производстве Дополнены правила регистрации и экспертизы лекарств для медицинского применения в ЕАЭС Казахстан занял 47-е место в рейтинге репутации стран