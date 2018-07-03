Т474,6 млрд предусмотрено в бюджете РК на реализацию госпрограммы «Нұрлы жол» в 2018 г.

Астана. 3 июля. КазТАГ – Т474,6 млрд предусмотрено в республиканском бюджете на реализацию государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» в 2018 году, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«На реализацию «Нұрлы жол» в республиканском бюджете на текущий год предусмотрено Т474,6 млрд. В целом по госпрограмме освоено Т129,1 млрд, или 96,2% к плану отчетного периода. На отчетную дату зарегистрированы обязательства на Т266,4 млрд, или 56,1% к годовому плану. По состоянию на 1 июля объем налогов в бюджет от плательщиков, получивших льготное кредитование по госпрограмме в предыдущие года, составили Т23,8 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста составил 12,9%», — сообщил во вторник министр финансов РК Бахыт Султанов.

Он добавил, что осуществлено 11 аудиторских мероприятий по проверке расходов госпрограммы с охватом Т24,7 млрд бюджетных средств.

Напомним, ранее министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов сообщил о том, что на реализацию госпрограммы «Нұрлы жол» в 2018 году из всех источников финансирования предусмотрено Т829,5 млрд, из которых на 1 июля 2018 года по оперативным данным освоено Т167,1 млрд или порядка 21%. Кроме того, стало известно, что госпрограмму скорректировали в сторону увеличения на $4 млрд доходов от транзита.