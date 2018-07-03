В отрасль АПК Казахстана привлечено $136 млн инвестиций за 1 квартал 2018 г.

Астана. 3 июля. КазТАГ — В отрасль агропромышленного комплекса Казахстана привлечено $136 млн инвестиций за 1 квартал 2018 года, сообщается на сайте МСХ РК.

«За последние 5 лет аграрный сектор привлек $4,4 млрд инвестиций, а за 1 квартал текущего года привлечено $136 млн инвестиций, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года. Экспорт продукции АПК за 3 месяца увеличился на 47%, в том числе экспорт продукции переработки вырос на 26%», — говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что это и другие вопросы продовольственной безопасности нового Шелкового пути были озвучены на круглом столе в рамках Kazakhstan Global Investment Roundtable, в котором участвовали транснациональные компании (Cedar Meats, Agriprotein technologies, Phoenix Global DMCC, Green Island), Всемирный банк и министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.

Министр сельского хозяйства РК Умирзак Шукеев презентовал инвесторам широкие возможности агропромышленного комплекса Казахстана. Он отметил, что в настоящее время ведется работа по увеличению экспортных возможностей.

Так, сняты барьеры по поставкам в Иран живых овец, замороженной и охлажденной баранины (в прошлом году в Иран впервые экспортировано 4763 голов (129,5 тонн) живых овец и баранины — 509,8 тонн). Согласованы требования к импорту говядины из Казахстана, уже разрешен экспорт куриного яйца.

Кроме того, сняты ограничения на поставку крупного и мелкого рогатого скота в Саудовскую Аравию и ОАЭ. Кроме того, сняты барьеры по поставкам в ОАЭ мяса и мясной продукции, куриных яиц.

«Уже сейчас китайский рынок открыт для следующей сельскохозяйственной продукции, импортируемой из Казахстана: замороженная говядина и баранина, рыба, мед, живые лошади, а также пшеница, отруби, соевые бобы, люцерна, рапсовый шрот, мука, растительное масло. В 2017 году экспорт продукции АПК в КНР увеличился на 34,3% (с $134,5 млн до $180,6 млн). 167 казахстанских предприятий включены в РЕЕСТРы зарубежных стран, которые имеют право экспортировать с/х продукцию. Например, 150 предприятий получили право экспортировать в КНР по разным видам продукции АПК, 17 рыбоперерабатывающих предприятий имеют разрешение на экспорт рыбной продукции в Европейский сою», — указывает пресс-служба министерства.

Между тем в Kazakhstan Global Investment Roundtable-2018 примут участие более 650 руководителей крупнейших мировых компаний и отечественного бизнеса, государственных органов, мировые политики, эксперты, представители международных организаций и дипломатический корпус.

Основная цель мероприятия – презентовать инвестиционные возможности Казахстана, обсудить политику РК в сфере инвестиций, экономического развития и повышения конкурентоспособности.