В ООН заявили об ослаблении роста глобального спроса на сельхозтовары и продукты питания

Алматы. 3 июля. КазТАГ – Рост глобального спроса на сельскохозяйственные товары и продукты питания ослабился, сообщает пресс-служба продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

«Мировое сельскохозяйственное производство неуклонно растет, уже достигнув рекордных уровней в 2017 году по большинству видов зерновых, мяса, молочных продуктов и рыбы. Уровень запасов зерновых также достиг исторического максимума, согласно ежегодному докладу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ФАО. (…) Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО на 2018-2027 годы свидетельствует об ослаблении роста глобального спроса на сельскохозяйственные товары и продукты питания, а также о дальнейшем повышении производительности в этом секторе», — сообщили в ФАО во вторник.

В ООН надеются, что в результате этого цены на основные сельскохозяйственные товары останутся на низком уровне в течение следующего десятилетия.

«Ослабление общего показателя спроса объясняется замедлением темпов его роста в крупнейших странах с развивающейся экономикой, стагнацией потребления основных продуктов питания на душу населения и дальнейшим постепенным снижением глобальных темпов роста населения. В течение ближайшего десятилетия мировое производство сельскохозяйственной продукции и рыбы вырастет примерно на 20%, но этот показатель будет в значительной степени варьироваться в разных регионах. Ожидается устойчивый рост в развивающихся регионах с более стремительным ростом населения, включая страны Африки к югу от Сахары, Южную и Восточную Азию, а также Ближний Восток и Северную Африку. Напротив, в развитых странах, особенно в Западной Европе, ожидается снижение темпов роста производства», — говорится в докладе.

По мнению авторов документа, ослабление глобального спроса сохранится в течение ближайшего десятилетия, чему будет способствовать снижение темпов роста населения, низкий уровень потребления на душу населения по основным продуктам питания и замедление роста спроса на мясную продукцию. Снижение роста спроса на мясные продукты, согласно прогнозу, приведет к замедлению спроса на зерновые и белковую пищу, используемую в качестве кормов для животных.

«По мере замедления роста потребления и производства, темпы роста торговли сельскохозяйственными продуктами и рыбой, по прогнозам, сократятся в два раза по сравнению с предыдущим десятилетием. Ожидается увеличение чистого экспорта из стран и регионов с обильными земельными ресурсами, главным образом, из Северной и Южной Америки», — отмечают докладчики.

В то же время, в странах с высокими темпами роста населения, в частности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Африке к югу от Сахары и в Азии, прогнозируется рост чистого импорта.

«Несмотря на то, что общий показатель экспорта из стран и регионов, обладающих обильными земельными ресурсами, будет расти, многие более бедные страны с растущим населением и ограниченными земельными ресурсами будут все в большей степени зависимы от импорта продовольствия, чтобы накормить население», — сказал генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа.

По его мнению, «важно, чтобы экспортеры и импортеры работали в условиях открытой и предсказуемой торговой и политической среды».

«Зеленая революция прошлого века во многом способствовала повышению способности мира прокормить себя, но теперь нам нужна революция в области устойчивого развития. Она включает в себя решение проблем, возникающих при эксплуатации ресурсоемких и затратных систем земледелия, которые наносят огромный ущерб окружающей среде. Почва, леса, вода, качество воздуха и биоразнообразие продолжают ухудшаться. Нам необходимо перейти на устойчивые и продуктивные продовольственные системы, которые производят здоровую и богатую питательными веществами пищу, при этом сохраняя окружающую среду и биоразнообразие», — добавил генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва.

Согласно докладу, спрос на зерновые и растительное масло для производства биотоплива останется в значительной степени неизменным в течение прогнозируемого периода, «в отличие от последнего десятилетия, когда расширение производства биотоплива привело к повышению спроса на зерновые продукты, преимущественно кукурузу, на более чем 120 млн. тонн».

«Поскольку существующая политика в развитых странах вряд ли поддержит расширение производства биотоплива, наибольший рост спроса будет приходиться на развивающиеся страны, которые проводят политику, благоприятствующую использованию биотоплива. В частности, ожидается увеличение использования сахарного тростника для производства биотоплива», — добавили в ФАО.

Отдельно рассмотрена ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В частности, в докладе комплексно рассмотрены проблемы отсутствия продовольственной безопасности, неполноценного питания и управления ограниченными природными ресурсами.

«Недоедание доминирует в странах, охваченных конфликтом и политической нестабильностью. В других странах региона спрос на продовольствие растет быстрыми темпами, главным образом за счет роста населения. Очень высокий уровень потребления пшеницы вместе с постоянным ростом потребления сахара и жиров приводит к вызывающему озабоченность распространению избыточного веса и ожирения в регионе», — сказано в докладе.

В ООН ожидают, что, тогда как сельское хозяйство и рыбоводство в регионе будут расти на 1,5% в год, эти сектора будут все в большей степени сталкиваться с ограниченными земельными и водными ресурсами, а также ожидаемым воздействием более частых экстремальных климатических явлений.

«В результате зависимость от импорта будет сохраняться на высоком уровне по большинству сырьевых продовольственных товаров. Доклад рекомендует, чтобы страны региона переориентировали политику от поддержки производства злаковых культур, требующего большого количества воды, в сторону большей поддержки развития сельских районов, сокращения масштабов нищеты и культивирования более ценных продуктов садоводства», — резюмировали в ФАО.