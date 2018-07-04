480 профстандартов разработают в Казахстане до 2020 г.

Астана. 4 июля. КазТАГ — Оксана Скибан. 480 профессиональных стандартов для национальной системы классификации разработают до 2020 года в Казахстане, сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова.

«Будет продолжено формирование национальной системы квалификаций. В рамках нее разрабатываются профессиональные стандарты, где работодатели определяют набор знаний, навыков и компетенций по профессиям. На сегодня разработано 70 профстандартов, до конца 2020 года будут разработаны еще 480 профстандартов. На базе этих стандартов будут обновлены образовательные программы в системе ТиПо и в системе высшего образования», — сказала М.Абылкасымова на брифинге в среду.

Сегодня, по ее словам, в условиях цифровой экономики минтруда предпринимает меры по модернизации и подготовке рынка труда к новым вызовам.

«Мы ожидаем определенный переток трудовых ресурсов из традиционных отраслей экономики в новые отрасли экономики, которые будет создавать цифровая экономика», — уточнила глава ведомства.

Помимо работы по созданию классификатора также получит развитие национальная система прогнозирования потребностей в кадрах.

«Она нам позволит понять какие специалисты, в каком количестве нужны будут на рынке труда через 5-10 лет, определить направления, условия для перетоков трудовых ресурсов. Кроме того, в текущем году был внедрен новый классификатор занятий. С его помощью мы сможем оценить состав трудовых ресурсов по более, чем тысячи актуальных групп профессий. Также ведется разработка и подписание совместно с крупными предприятиями страны, которые внедряют элементы Индустрии 4.0, дорожных карт по управляемому перетоку трудовых ресурсов», — отметила министр.

М.Абылкасымова также добавила, что данные дорожные карты предусматривают прогноз высвобождаемых ресурсов, инвестирование в их переподготовку и дальнейшее трудоустройство. По ее данным, дорожные карты уже подписаны с 387 предприятиями РК, в которых трудятся более 400 тысяч работников, ведется работа по подписанию еще со 139 крупными предприятиями.