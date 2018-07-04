Алматы. 4 июля. КазТАГ — Пост премьера упразднили в Турции, сообщает газета «Взгляд».

«В Турции в связи с переходом на президентскую систему правления руководство кабинетом министров передали президенту, упразднив при этом должность премьер-министра», — говорится в сообщении со ссылкой на постановление правительства Турции об изменении законодательства, опубликованное в официальном издании Resmi Gazete в среду.

Согласно документу, в день вступления президента в должность все министры будут назначаться им.

Как отмечается, после формирования нового правительства полномочия действующего кабинета министров по изданию постановлений прекратятся. При этом число министерств сократится с 21 до 16.

Напомним, выборы президента в Турции прошли 24 июня. Победу одержал Реджеп Тайип Эрдоган. Инаугурация запланирована на 8 июля.