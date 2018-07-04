Астана. 4 июля. КазТАГ — 8 юных казахстанских спортсменов будут получать олимпийские стипендии, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета (НОК) РК.

«Международный Олимпийский комитет (МОК) утвердил 8 спортсменов из Казахстана, которые будут получать олимпийские стипендии во время подготовки к третьим юношеским Олимпийским играм, которые пройдут в период с 6 октября по 18 октября этого года в Буэнос-Айресе (Аргентина)», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте НОК в среду.

Как уточняется, Анастасия Резванцева, Диана Назарова, Кирилл Шацков, Ален Охотинский (все четверо – плавание), Елдар Иманкулов (стрельба), Тамила Муридова (фехтование), Нилуфар Раимова (женская борьба), Алихан Мустафин (стрельба из лука) будут получать именные стипендии от МОК, которую спортсмены смогут использовать на подготовительные расходы к Буэнос-Айрес-2018.

«Работа с программой «Олимпийская солидарность» МОК одно из основных направлений в международной деятельности НОК Казахстана. В июне этого года НОК подал заявки в МОК на присуждение стипендий молодым и талантливым спортсменам, завоевавшим лицензии на предстоящие игры в Аргентине. Стоит отметить, что кандидаты были рассмотрены МОК совместно с международными спортивными федерациями. Спортсмены отбирались с учетом гендерного равенства, спортивного потенциала и имеющихся достижений», — подчеркнул директор департамента международных отношений НОК Алимжан Акаев.

Отмечается, что на сегодняшний день 36 человек уже завоевали 27 лицензий по 11 видам спорта на юношеские Олимпийские игры. Квалификационный отбор еще продолжается. Кроме того, параллельно ведется подготовка к Олимпийским играм в Токио-2020.