Назарбаев подписал поправки по совершенствованию деятельности Нацбанка РК

Астана. 4 июля. КазТАГ – Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал поправки по совершенствованию деятельности Национального банка РК, сообщает пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля, риск-ориентированного надзора за деятельностью финансовых организаций, защиты прав потребителей финансовых услуг и совершенствования деятельности Национального банка Республики Казахстан», — сообщили в Акорде в среду.

Поправки направлены на приведение законодательства в соответствие с законом РК «О валютном регулировании и валютном контроле», а также на совершенствование законодательства о банковской деятельности.

Как сообщалось ранее, президент РК подписал закон РК «О валютном регулировании и валютном контроле», направленный на совершенствование валютного регулирования и контроля.

Напомним, закон был принят в парламенте Казахстана 21 июня. Как пояснил председатель Национального банка РК Данияр Акишев, представляя документ депутатам, основной задачей закона является расширение мониторинга валютных операций и сокращение иностранной валюты в расчетах на территории Казахстана. По его словам, принятие законопроекта не повлияет на простых граждан, «так как для них либеральные принципы валютного регулирования сохраняются».