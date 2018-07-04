Совет Европы одобрил стратегию борьбы с терроризмом до 2022 г.

Алматы. 4 июля. КазТАГ – Совет Европы (СЕ) одобрил стратегию борьбы с терроризмом до 2022 года, сообщает ТАСС.

«СЕ одобрил в стратегию борьбы с терроризмом в период с 2018 по 2022 год. Новая стратегия концентрируется на мерах предотвращения террористических действий, юридическом преследовании виновных», — сообщили в пресс-службе СЕ в среду.

В организации уточнили, что особое внимание уделено улучшению помощи пострадавшим в результате терактов.

«Мы должны улучшить способность европейских государств предотвращать терроризм и бороться с ним в духе уважения прав человека и принципов правового государства. Принятая стратегия учитывает эволюцию террористической угрозы и поможет европейским правительствам эффективно реагировать на этот вызов», — сказал генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд.

По его словам, программа, опирающаяся на существующие законы и юридические нормы, предусматривает на национальном уровне ряд акций, а также механизмы их осуществления. Так, ее положения касаются предотвращения подстрекательства к террору, запрета его пропаганды, а также пресечения вербовки в интернете сторонников террористических организаций.

«Совет будет взаимодействовать с прокурорами и полицейскими службами для сбора сведений в зонах конфликта, а также в интернете, чтобы улучшить международное сотрудничество и обеспечить предание суду иностранных боевиков», — добавили в СЕ.

Отмечается, что в стратегии сделан акцент на формирование общих подходов к проведению расследований и обеспечению юридического преследования организованной транснациональной преступности.

«В СЕ также намерены уделить внимание пресечению пропаганды терроризма в тюрьмах. Предусмотрен обмен опытом работы по дерадикализации. В планах совета – организация конференции для обсуждения проблем, связанных с возвращением в Европу женщин и детей из зон действий террористов», — говорится в сообщении.